6 jaar cel en tbs geëist voor insteken op cipier

De 43-jarige verdachte zat in de cel in afwachting van plaatsing in een tbs-kliniek toen hij de bewaker aanviel. Hij riep een cipier bij zich in zijn cel, waar hij hem - met een zelfgemaakte clownsneus op - zat op te wachten. Toen het slachtoffer verscheen, sloeg hij een riem om zijn nek en sleurde hem naar de gang. De verdachte dreigde de cipier te doden als hij alarm zou slaan.

Het slachtoffer werd meerdere keren gestoken, onder meer in zijn nek. Hij raakte zwaargewond. Volgens een van de onderzoekende artsen had de verdachte op twee centimeter na een halsslagader geraakt. Dan had de cipier het waarschijnlijk niet overleefd. De man werd door collega’s en andere gedetineerden gered.

Deskundigen hebben een reeks psychische problemen vastgesteld bij de zwakbegaafde en aan drank en drugs verslaafde verdachte. Ook heeft hij een uitgebreid strafblad met daarop veroordelingen voor huiselijk geweld en een overval.

De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.