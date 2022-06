Amber Alert voor vermist meisje (13) uit Lelystad

LELYSTAD - De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor de 13-jarige Marley uit Lelystad. Ze is volgens de politie donderdag rond 09.00 uur vertrokken vanaf haar school aan de Tjalk in Lelystad en is sindsdien vermist. De politie weet niet waar ze naartoe is gegaan en of er iets met haar is gebeurd. Met een Amber Alert doet de politie een oproep om naar haar uit te kijken omdat ze in levensgevaar is.