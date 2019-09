Het wordt frisser: kans op nachtvorst

Afgelopen nacht was het al fris met minima rond vijf graden, komende nacht wordt het nog kouder. Lokaal twee graden, kans op vorst aan de grond

Omdat er opklaringen komen en de wind wegvalt, kan in de vrij koude lucht de temperatuur flink dalen, op enkele plaatsen tot twee of drie graden, mogelijk met vorst aan de grond. Het koudst wordt het in het midden, oosten en zuidoosten van het land. Onder aanwezige bewolking en in de kustgebieden is het minder koud met minima rond negen graden.

Wanneer het komende nacht daadwerkelijk tot vorst aan de grond komt, is dat aan de vroege kant. Normaal gesproken vriest het ergens in ons land rond 15 september voor het eerst aan de grond.