LIVE | Kaag haakt ziek af bij stikstofdebat Tweede Kamer

Den Haag - De Tweede Kamer komt dinsdag terug van zomerreces om te debatteren. Formeel gaat het over de uitspraken die minister van Buitenlandse Zaken en CDA-leider Wopke Hoekstra deed over het stikstofbeleid en koopkracht, maar de verwachting is dat de oppositie het podium pakt om het kabinet aan de tand te voelen over alle crises in het land. Dat moet zonder minister van Financiën Sigrid Kaag, die ziek is afgehaakt.