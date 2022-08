LIVE | ’Voldoende vertrouwen in kabinet om door te gaan’

„Ik ga er vanuit dat iedereen in het kabinet elkaar voldoende vertrouwt om door te kunnen”, zegt Rutte. De premier herhaalde dat minister Hoekstra (Buitenlandse Zaken) als CDA-partijleider enige ruimte heeft om uitspraken te doen die tegen het coalitieakkoord in gaan. „Het is misschien een beetje op de grens.”

De CDA-fractie gaat vol in de aanval in het debat over de stikstof-uitspraken van partijleider Hoekstra. „Wij laten ons niet van dit pad afbrengen”, zegt CDA-fractieleider Heerma, die daarmee volhardt in de wens van zijn partij om het stikstofbeleid van de coalitie aan te passen. Maar VVD en D66 houden ook voet bij stuk en blijven bij de doelen uit het coalitie-akkoord. Oppositiepartijen zetten intussen grote vraagtekens bij die patstelling in de coalitie.

Heerma spreekt van een ’noodzakelijk statement’ van Hoekstra, die afgelopen vrijdag zei dat het halen van de stikstofdoelen in 2030 ’niet heilig’ zijn. „We moeten de bakens verzetten”, zegt Heerma ook. „De impasse moet doorbroken worden”, zegt hij over de vastgelopen stikstofplannen.

Ook Heerma zegt, net als Hoekstra afgelopen vrijdag, de uitkomst van de gesprekken van onafhankelijk gespreksleider Johan Remkes af te willen wachten. Maar hij laat doorschemeren dat de CDA-fractie zich niet meer achter het stikstofbeleid schaart als dat ongewijzigd blijft. „Als in sommige gebieden 2030 niet haalbaar is, moet je daar niet dogmatisch aan vasthouden.”

’Verwarrend beeld’

Maar in het debat blijkt dat de partij recht tegenover coalitiegenoten VVD en D66 te staan. VVD-fractieleider Hermans vindt juist dat de uitspraken van Hoekstra een ’verwarrend beeld opleverde’, maar zet verder alleen vraagtekens bij ’de timing van dit interview’ nu Remkes nog bezig met zijn werk is. De stikstofdoelen staan wat haar betreft wel: „Afspraak is afspraak.”

Hermans wil nu vooral kijken ’hoe we de weg naar de stikstofdoelen zo goed mogelijk en met respect naar de betrokkenen afleggen’. „Over dat hoe zijn terecht heel veel vragen, ook in mijn achterban”, voegt de VVD’er daaraan toe.

D66-fractieleider Paternotte wil simpelweg van het kabinet horen dat het als geheel ’achter het doel staat dat is gesteld’: „Kunnen mensen rekenen op een betrouwbaar bestuur dat zich aan de afspraken houdt, ook als het moeilijk wordt?” Toch laat de D66’er nog een klein deurtje open voor de toekomst als hij aanstipt het niet ’nu al’ te willen hebben over of het ’in die paar laatste plaatsen’ wel of niet lukt om de stikstofdoelen in 2030 te halen.

Maar Heerma maakt zich zorgen ’over een politiek en overheid die de samenleving dreigt te verliezen’ en wil niet ’met de vingers in de oren’ verder gaan met beleid dat zoveel onrust in het land veroorzaakt. Het verleidt SGP-leider Van der Staaij tot de vraag: „Waarom niet de vingers uit de oren halen tijdens het sluiten van het coalitieakkoord?” Volgens hem had het CDA toen ook al ’op de klompen aanvoelen’ dat de stikstofplannen tot onrust in het land zou leiden.

Hakken in het zand

Het antwoord op de vraag van PVV-leider Wilders en PvdA-fractieleider Kuiken of dat betekent dat het CDA uit het kabinet stapt als het stikstofbeleid ongewijzigd blijft, laat Heerma in het midden: „Daar hebben we dan een debat over.” Maar de CDA-fractie zet duidelijk de hakken in het zand, concludeert de oppositie ook. „Het CDA dreigt met een kabinetscrisis”, zegt GL-leider Klaver. Kuiken beschuldigt de christendemocraten van ’verantwoordelijkheidsvakantie’: „U gedraagt zich als oppositiepartij zonder verantwoordelijkheid, maar u zit in het kabinet.”

Volgens CU-leider Segers ’is een jaartal niet de crux’. „Alle doelen staan overeind, tot we iets anders overeenkomen. En dat is niet mijn inzet.” Hij klaagt dat de samenwerking binnen de coalitie niet goed verloopt. „De samenwerking moet beter”, zegt Segers tegen coalitiepartner en CDA-leider Hoekstra. Bovendien vraagt de leider van de kleinste coalitiepartij zich af of ’onze politiek niet veel te technocratisch is geworden’.

Bovendien wil Segers van Hoekstra weten ’hoe hij zijn twee rollen denkt te kunnen combineren als de eenheid van het kabinetsbeleid onder druk kan komen te staan’. Hij doelt op de rollen CDA-leider en minister in het kabinet.

De Tweede Kamer debatteert over de uitspraken van Hoekstra op verzoek van Wilders, die meteen laat weten een motie van wantrouwen in te dienen tegen een kabinet dat volgens hem elkaar niet eens meer vertrouwt. „Als het vertrouwen weg is, zeg ik tegen mevrouw Kaag, ga dan ook weg met dat kabinet van nu”, zegt hij in het debat. Dat moet Kaag wel op afstand aanhoren, want ze is niet aanwezig bij het debat vanwege ziekte. Ze laat op Twitter weten dat ze ’onwel’ is geworden en naar het ziekenhuis is gegaan.

De uitspraken van Hoekstra, die onder meer zei dat het kabinetsdoel om voor 2030 de stikstofdoelen te halen voor hem ’niet meer heilig’ zijn, zorgden al voor het eind van de zomer voor flinke onrust in Den Haag. Andere coalitiepartijen waren op z’n zachtst gezegd niet gecharmeerd hoe Hoekstra zich leek te onttrekken van de afspraken uit het coalitieakkoord. Het was volgens Mark Rutte staatsrechtelijk op het randje. Volgens Klaver is Hoekstra ’een spookrijder in het kabinet’.

Van der Staaij is het ’staatsrechtelijk eens met de premier’, maar zet ook vraagtekens bij wat de onrust met het vertrouwen in coalitie en kabinet doet. Hij laat dat liever wel bij die partijen zelf: „Oppositionele relatietherapie helpt over het algemeen niet.” Ook PvdA-fractieleider Kuiken vindt dat ’kabinet-Rutte IV ons land gegijzeld houdt met politieke ruzies’: „Hoe denkt dit kabinet vertrouwen te oogsten als het slechts wantrouwen zaait?”

SP-leider Marijnissen zegt met stijgende verbazing te kijken naar de ’Haagse mores’ en het gebrek aan vertrouwen binnen de coalitie, na de lange formatie van vorig jaar die uitmondde in een voortzetting van het vorige kabinet: „Dat ongelukkige huwelijk is nu binnen een jaar verzand in een ordinaire vechtscheiding.”

Meerdere partijen zijn, om verschillende redenen, benieuwd of Hoekstra bij zijn stikstof-uitspraken blijft. Klaver is bezorgd dat het kabinet de volgens hem hard nodige stikstofdoelen gaat versoepelen. BBB-leider Van der Plas daarentegen nodigt CDA uit om boter bij de vis te doen en ook in de Tweede Kamer voorstellen te steunen die de lijn van Hoekstra onderschrijven.