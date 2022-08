Vrieskou in kabinet niet uit de lucht na spoeddebat

Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU zijn overeengekomen dat ze nu eerst wachten op de resultaten van ’onafhankelijk gespreksleider’ Johan Remkes, die op verzoek van het kabinet probeert de geest tussen boeren en de overheid terug in de fles te krijgen. Eerder wist de Groninger van VVD-huize de formatie vlot te trekken, de hoop is dat hij nu ook met een gouden oplossing voor stikstofimpasse komt. Gebeurt dat niet, dan gaat het CDA de eindrekening opmaken. Fractieleider Pieter Heerma klonk tijdens het debat standvastig: „We laten ons niet van dit pad afbrengen.”

Met die opstelling vindt het CDA coalitiegenoten VVD en D66 recht tegenover zich. Zij houden stevig vast aan het coalitieakkoord waarin staat dat in het jaar 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd dient te zijn. CU zit er minder geharnast in. Partijleider Gert-Jan Segers sprak van een ’ongemakkelijk’ debat en hamerde vooral op verbintenis.

Het CDA legt de verantwoordelijkheid voor het doorbreken van ’de impasse’ tussen boeren en het kabinet dus bij Remkes. Pas na zijn conclusies gaat het CDA ’een oordeel vellen over de vraag of het gelukt is om tot een herstart te komen’. Maar wanneer het CDA dan exact van oordeel is dat ’de impasse’ ook daadwerkelijk doorbroken is? Daarover blijft de partij nog vaag, vinden oppositieleden. PVV-leider Geert Wilders vroeg aan Heerma of het CDA uit het kabinet stapt als coalitiepartij D66 vasthoudt aan het jaartal 2030. Heerma herhaalde dat ’2030 niet heilig is en dus ook niet in de weg mag staan bij het doorbreken van deze impasse’.

Oppositiepartijen ter linker zijde vinden dat het CDA een kabinetscrisis boven de markt laat hangen. PvdA-leider Attje Kuiken stelt dat het CDA „het land laat bungelen” en stelt dat het CDA zich opstelt ’als een oppositiepartij zonder verantwoordelijkheid’ GL’er Klaver spreekt van het ’zwaard van Damocles’. „Het CDA dreigt met een kabinetscrisis”, zei hij. PVV en SP dienden een motie van wantrouwen in, maar die haalde geen meerderheid. Het CDA stemde tegen een BBB-motie om de stikstofdeadline van 2030 ’niet heilig’ te verklaren. Ook alle andere moties van de oppositie werden weggestemd. Ter rechterzijde kreeg Hoekstra juist bijval.

Geen gas terug

CDA-leider en vicepremier Hoekstra neemt geen gas terug. Hij zegt pal achter zijn eerdere uitspraken én tegelijkertijd achter het coalitieakkoord te staan. „Ik besef mij dat dat schuurt”, aldus Hoekstra. Het behalen van de stikstofdoelen in 2030 is volgens Hoekstra „in veruit de meeste gevallen haalbaar.” Dat het kabinet „niet dogmatisch” moet zijn op plekken waar het wat langer duurt, is volgens hem „genuanceerd en afgewogen.”

CU-voorman Gert-Jan Segers probeerde een zalvende rol te vervullen. Hij is ervan overtuigd dat de stikstofcrisis ’oplosbaar’ is. „Als we ons hoofd en ons hart erbij houden en normaal met elkaar praten, dan kunnen we eruit komen.” D66-fractieleider Paternotte wilde van het kabinet horen dat het als geheel ’achter het doel staat dat is gesteld’. Volgens Paternotte kan niet langer gewacht worden om de natuur te herstellen. Dat werd bevestigd door premier Mark Rutte.

Rutte, die tijdens het debat dikwijls stug met de armen over elkaar naar de CDA-bijdrages luisterde, denkt niet dat de twijfels van het CDA over de stikstofaanpak hebben geleid tot een vertrouwensbreuk in het kabinet, zei hij. „Mijn overtuiging is dat alle leden van het kabinet voldoende vertrouwen in elkaar hebben.” Volgens Rutte zijn de uitspraken die Hoekstra eerder heeft gedaan ’niet weg’. „We hebben alleen afgesproken om nu eerst het proces van Johan Remkes af te wachten.”

Tijdens het spoeddebat werd door diverse partijen aandacht gevraagd voor de koopkracht, die door inflatie en nog steeds verder exploderende energieprijzen sterk onder druk staat. Daarover klinkt in de Kamer veel chagrijn. Volgens CDA-minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) wordt er door het kabinet ’met open vizier’ gekeken naar de opties om de financiële pijn voor huishoudens te dempen. Los van een oproep aan werkgevers om de lonen flink te verhogen, kijkt het kabinet naar een ’substantieel maatregelenpakket’. Niet alleen oppositiepartijen, maar ook coalitiepartijen zien de noodzaak daartoe. Onduidelijk blijft echter nog of die maatregelen dit jaar ingevoerd kunnen worden. Ze kondigde wel aan dat op Prinsjesdag een ’omvangrijk pakket’ gepresenteerd zal worden.