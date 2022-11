’Russische terugtrekking uit Cherson lijkt misleiding’

Buitenland

Russische soldaat onthult ’levende hel’ aan het front: ’Mannen werden uiteengerukt’

„Ik zag hoe mannen voor mijn ogen uiteengerukt werden, het grootste gedeelte van onze eenheid is weg, vernietigd. Het was een hel”, zegt de Russische soldaat Aleksei Agafonov in een interview met de Britse krant The Guardian. Hij spreekt zelfs van de dodelijkste aanval sinds het begin van de Russisc...