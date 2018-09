14.000 Duitsers geëvacueerd om blindganger

Honderden brandweerlieden en politieagenten moesten de evacuatie in de plaatsen binnen een straal van 2 kilometer van Seelze in goede banen leiden. Door de actie werd het verkeer over spoor en water in het gebied tijdelijk stilgelegd. „Een actie van deze grootte hebben we in Seelze nog nooit gehad”, zei burgemeester Detlef Schallhorn.

Het duurde lang voordat met het ontmantelen van het explosief kan worden begonnen. De evacuatie van vele huizen, drie verzorgingstehuizen en een chemische fabriek duurde tot diep in de nacht. Pas rond vier uur konden de bomexperts zich op het explosief richten. Toen die klus na een uur voorbij was, konden de bewoners rond half zes naar hun huizen terugkeren.

In Duitsland liggen naar schatting nog altijd honderdduizenden onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. In 2010 kwamen drie mensen om toen een bom onverwacht explodeerde.