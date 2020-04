’Huisartsen brengen met speciale knop niet-geteste coronasterfgevallen in kaart’

„Wie niet getest is maar wel komt te overlijden wordt tot nu toe niet meegenomen in de statistieken”, zegt huisarts Marco Blanker namens het Consortium Huisartsengeneeskunde. „Wij willen artsen de mogelijkheid geven om zelf vermoedelijke gevallen te kunnen melden. Door zelf te registreren hopen we een beter beeld te kunnen geven over de impact van corona in ons land.”

Eerder meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek al dat de sterfte door corona vermoedelijk hoger ligt dan door het RIVM naar buiten wordt gebracht. Blanker: „Als in een verzorgingstehuis meerdere mensen ziek worden, dan worden lang niet alle bewoners getest op het virus. Hierdoor vallen de officiële cijfers van coronasterfte lager uit dan in werkelijkheid het geval is.”

Speciale knop

Daarom roept Blanker huisartsen op om vanaf deze week een speciale knop te gebruiken in de zorgsystemen van de praktijken. Hiermee kunnen ze eenvoudig een vermoedelijk geval van corona-sterfte aangeven. „De data wordt dan anoniem gedeeld. Daarin worden alleen gegevens zoals het geslacht, de leeftijd, regio en onderliggende ziektebeeld verzameld.”

Ook intensieve thuiszorg kan met de knop worden gemeld. „In Nederland weet niemand hoeveel mensen in een dergelijke situatie hulp krijgen. We moeten dan denken aan kwetsbare personen waarvoor een bezoek aan het ziekenhuis geen medische meerwaarde heeft, omdat de overlevingskans niet stijgt”, zegt de huisarts. „Deze mensen komen nu niet voor in de cijfers van de ziekenhuisopnames, maar kunnen thuis wel aan de zuurstof liggen.”

Blanker: „Uit onze contacten met collega’s in de zuidelijke provincies zien we dat deze vorm van intensieve zorg buiten het zicht blijft. Daarom denken we dat het belangrijk is om te laten zien hoe vaak in Nederland deze vorm van zorg geboden wordt. Ook willen we met de meldknop het mogelijk maken dat artsen met terugwerkende kracht sterftegevallen kunnen melden.”