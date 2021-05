Hongkongse bereikt als snelste vrouw top van Mount Everest

Een overheidsmedewerker meldt dat Tsang vorige week zaterdag om 13.20 uur vanaf het basiskamp begon met haar klimtocht en de volgende dag om 15.10 uur de top had bereikt. De meeste klimmers doen meerdere dagen over hun tocht naar het hoogste punt van de berg en stoppen onderweg meermaals bij verschillende kampen.

De 45-jarige Tsang heeft al twee keer eerder de Mount Everest beklommen. In 2017 was ze de eerste vrouw uit Hongkong die die top bereikte van de 8848,86 meter hoge berg. De Nepalse sherpa Pemba Dorje is de snelste klimmer ooit. Hij bereikte de top van de Mount Everest in 2004 in slechts 8 uur en 10 minuten.