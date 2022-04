Poetin denkt aan algemene mobilisatie: nemen er straks 90 miljoen Russen de wapens op?

Binnenland

Lichaam vermoorde Haagse ambtenaar na 77 jaar geïdentificeerd

Na 77 jaar is er een einde gekomen aan de onzekerheid over het lot van de in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde Haagse ambtenaar Cornelis Pieter (Kees) Kreukniet. Zijn familie had altijd begrepen dat de wegens verzetsdaden opgepakte ambtenaar was overleden aan een longontsteking tijdens zijn gevange...