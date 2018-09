Gepensioneerden weer de klos

Gerrit Bijsterbosch

Veenendaal

Zoals nu bekend is geworden, mogen de gepensioneerden opnieuw de rekening van de crisis betalen, terwijl zij er part noch deel aan hebben! Is dat nu rechtvaardig en sociaal beleid, waar deze regering en haar gedoogpartners zo van opgeven?

Notabene door en met PvdA bewindslieden, gesteund door een andere sociale partij, de CU, plus D66 en SGP. Deze laatste 3 partijen zullen wel weer met wat fijne voordeeltjes voor hun eigen achterban over de streep getrokken zijn. Men heeft blijkbaar geen enkel mededogen met de grote groep gepensioneerden welke jaar na jaar door dit kabinet uitgekleed worden.

Wanneer neemt de oppositie nu eens het voortouw om een breed protest tegen deze uitbuiting (want dat is het) te laten horen. Een schandelijk beleid, dat niet thuis hoort in een democratie zoals de onze, waar de ouderen tientallen jaren lang voor een welvaart hebben gezorgd waar nu de jongere generaties van profiteren.

Nadat pensioenen jarenlang niet zijn geïndexeerd, en belastingen zijn verhoogd, worden de komende jaren de zorgpremies verhoogd en aftrekposten verkleind. Nog meer mensen die in de financiële problemen komen en voor een deel zelfs naar de voedselbank zullen moeten gaan. Wanneer houdt deze uitbuiting nu eens op?

Wat vindt u?