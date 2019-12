Niels Vink (16) zonder benen en vingertoppen in WK-finale rolstoeltennis

Niels Vink in actie. Ⓒ Bastien Gallay

ORLANDO/HELMOND - Leerkrachten en leerlingen van het Dr. Knippenberg College in Helmond begroetten hun schoolgenoot vrijdag met grote trots. Vijftien jaar nadat hij als dreumes van één werd aangevallen door een meningokokken-bacterie en als gevolg daarvan beide benen en ook zijn vingertoppen geamputeerd moesten worden, stond Niels Vink als junior in Orlando (VS) in de seniorenfinale op het WK rolstoeltennis.