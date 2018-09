Mortal Kombat X uit in voorjaar

“Mortal Kombat is altijd over de top geweest, met bloederige gevechten, en met Mortal Kombat X wilden we de kracht van de new-gen consoles gebruiken om spelers de meest intense game ooit te geven”, vertelt NetherRealm-baas Ed Boon. “Het team heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat Mortal Kombat X alles levert wat de fans verwachten, zoals nieuwe karakters, nieuwe game modi en een splinternieuwe graphics engine.”

Spelers krijgen met Mortal Kombat X voor de eerste keer de mogelijkheid te kiezen uit verschillende variaties binnen ieder karakter, wat impact heeft op zowel strategie als vechtstijl. Daarnaast introduceert de game nieuwe uitdagers die de krachten van goed en slecht vertegenwoordigen, waarmee het verhaal (met daarin bekende personages als Scorpion en Sub-Zero) bij elkaar wordt gebracht.