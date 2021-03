Corona neemt hap uit Big Apple

„Dan zaten wij hier aan de koffie en we wisten dat er dáár mensen stierven op de gang”, zegt arts Jan Bakker. Ⓒ FOTO DE TELEGRAAF

New York - Overvolle ziekenhuizen in een verlaten stad. Doktoren en verplegers in vuilniszakken vanwege het gebrek aan beschermende kleding, en nachten gevuld met onheilspellende sirenes van af en aan rijdende ambulances. Een jaar geleden was New York het wereldwijde middelpunt van de coronacrisis. De Nederlandse intensive care-arts Jan Bakker maakte het van dichtbij mee en zag hoe oneerlijk het Amerikaanse zorgsysteem kan zijn. Tegelijkertijd verbaast hij zich over het geschutter in Nederland.