Mysterieuze zakenman reed ondanks rijkdom in oude Opel Omgekomen miljardair was onderweg naar zijn hoogbejaarde moeder

ONLINE - Vliegtuigcrash in Milaan en inzet is Dan Petrescu (miljardair).

Milaan - De Roemeense miljardair die zondag met zijn vrouw (65), zoon (30) en vijf vrienden de dood vond bij een vliegtuigongeluk in Milaan, was allesbehalve een man die roekeloos met geld strooide en een avontuurlijk leven had. Integendeel. Hij was een mysterieuze zakenman, die nooit graag in de schijnwerpers stond en er ook niet van hield om zijn rijkdom aan de wereld te tonen.