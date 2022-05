Wie is voortvluchtige verdachte Bolle Jos? ’Cokekoning van Antwerpse haven’

Binnenland

Nederlander met kilo coke in maag opgepakt in Malta

Een 35-jarige Nederlander is gearresteerd op de internationale luchthaven van Malta nadat uit onderzoek bleek dat hij 130 bolletjes met cocaïne in zijn maag vervoerde. In totaal had onze landgenoot Funsen Osvaldo P. voor een kilo aan harddrugs ingeslikt, zo melden media op het eiland.