Tipgeld verhoogd naar 200.000 euro, ook moeder en zus vervolgd Wie is voortvluchtige verdachte Bolle Jos? ’Cokekoning van Antwerpse haven’

Door John van den Heuvel Kopieer naar clipboard

De voortvluchtige ’Bolle’ Jos Leijdekkers wordt al jaren gezien als een van de kopstukken van de onderwereld.

AMSTERDAM - De druk op de 31-jarige voortvluchtige ’Bolle’ Jos Leijdekkers wordt flink opgevoerd. Het Openbaar Ministerie heeft de beloning in de zoektocht naar hem verhoogd naar 200.000 euro. Eerder was de beloning voor tips die zouden leiden tot zijn aanhouding nog 75.000 euro. Wie is de man die door justitie wordt gezien als spil in de internationale cokehandel?