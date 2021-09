Feestjes Modi in verkeerde keelgat

Vijftig miljoen briefkaarten, tentoonstellingen, filmvoorstellingen en een app die Indiërs rechtstreeks contact op laat nemen met Modi; de BJP trekt dit jaar werkelijk alles uit de kast.

Een blik op de peilingen laat zien waarom. Terwijl tweederde van de Indiërs vorig jaar nog positief was over Modi, is dat nu minder dan een kwart. Zo impopulair is de Indiase minister-president nog nooit geweest tijdens zijn zevenjarige premierschap.

Het mismanagement van de pandemie is de grootste oorzaak. De beruchte deltavariant dook voor het eerst in India op en heeft daar eerder dit jaar enorm huisgehouden. Dat had desastreuze gevolgen voor de economie en miljoenen Indiërs zijn nu werkloos.

De Congrespartij heeft Modi’s verjaardag daarom uitgeroepen tot Nationale Werkloosheidsdag. De jongerenafdeling van de oppositiepartij neemt daarbij het voortouw, want het zijn vooral jonge Indiërs die zonder werk zitten. „De jeugd van dit land zwerft werkeloos over straat”, klaagde voorzitter Shrinivas BV.

De BJP trekt zich weinig aan van de kritiek. De festiviteiten duren nog tot 7 oktober, de dag dat Modi aan de macht kwam als premier van de deelstaat Gujarat twintig jaar geleden.