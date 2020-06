Secretariskoppel Beekse Bergen heeft ’hoogste libido van Europa’

Een zeer bijzonder beeld: de secretarisvogels in de Beekse Bergen, normaliter niet zo enthousiast als het om het bedrijven van de liefde gaat, hebben een jong. Ⓒ Mariska Vermij-van Dijk / Safaripark Beekse Bergen.

AMSTERDAM - In Safaripark Beekse Bergen is een zeldzaam jong van de secretarisvogel geboren. Goed nieuws voor vogelbeschermers, want in twaalf maanden is dit pas het zevende jong wereldwijd. Een succesvolle romance bewerkstelligen is hogere wiskunde.