Hans Huibers moet als nieuwe voorzitter CDA uit het slop trekken

Huibers was begin jaren 90 Kamerlid voor het CDA en is ook voormalig directeur van de MBO-Raad. In zijn jonge jaren was hij ook voorzitter van de jongerentak van het CDA.

Huibers mag het CDA uit het slop trekken. De partij verkeert al een tijdlang in zwaar weer. Eerder deze maand trad minister van Defensie Ank Bijleveld af vanwege de evacuatiechaos in Afghanistan, en kort daarna moest staatssecretaris Mona Keijzer het veld ruimen omdat ze zich in een interview met De Telegraaf afzette tegen de coronakoers van haar collega Hugo de Jonge.

Snoeihard oordeel over koers

In juli kwam een commissie onder leiding van Liesbeth Spies met een snoeihard oordeel over de koers van het CDA in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. „Het CDA heeft van zichzelf verloren”, was daarin de conclusie. Redenen daarvoor waren onder meer de rommelige lijsttrekkersverkiezingen waarin De Jonge het nipt won van Pieter Omtzigt, een onduidelijke verkiezingscampagne, en het teleurstellende resultaat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Het landelijk bestuur besloot naar aanleiding van het rapport op te stappen. Kort daarvoor, in juni, zegde het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt zijn lidmaatschap van het CDA op.

Nadat de tumultueuze tweestrijd die onder meer ontstond bij de lijsttrekkersverkiezingen vorig jaar, werd binnen het CDA nu gekozen voor een enkelvoudige voordracht.

Huibers volgt Marnix van Rij op, die tijdelijk insprong na het vertrek van Rutger Ploum. Ploum trad af na de verkiezingsnederlaag van het CDA. Naast Huibers zijn ook andere leden van het bestuur voorgedragen. Tijdens het partijcongres van het CDA in december kunnen leden akkoord gaan met de benoeming van het bestuur.