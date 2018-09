Kindje dood in auto, moordklacht voor vader

De man zegt dat het om een ongeval ging, maar de jury achtte hem schuldig aan acht aanklachten, waaronder moord. Justin Harris was in juni 's ochtends van huis vertrokken met zoontje Cooper in het kinderzitje op de achterbank. Hij bracht de baby echter niet naar de opvang zoals gebruikelijk maar reed na een tussenstop naar zijn werk en liet de baby in de auto achter.

Achter zijn bureau zou hij via zijn telefoon ook nog seksueel getinte berichten met minderjarige meisjes hebben uitgewisseld waarvoor hij later zal worden berecht.

Doodstraf

Voor de dood van zijn zoontje riskeert hij de doodstraf. Volgens de aanklagers zou Harris het kind opzettelijk de dood in hebben gejaagd omdat hij een kinderloos leven wenste. Hij zegt zelf dat hij vergeten was het kind af te geven bij de dagopvang en dat hij dat bij terugkeer van zijn werk pas ontdekte.

Volgens de Amerikaanse organisatie KidAndCars.org zijn dit jaar in de VS al 26 kinderen overleden doordat ze in een kokendhete auto waren achtergelaten. Volgens de instantie overlijden jaarlijks gemiddeld 38 kinderen aan dergelijke incidenten. In de helft van de gevallen worden de ouders vervolgd maar de organisatie noemt een aanklacht wegens moord ongewoon.