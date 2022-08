Plofkraken in Amsterdam en Schiedam: ’Totaal onverantwoordelijk’

Rond 05.00 uur schrokken bewoners in Amsterdam-Osdorp wakker van een enorme knal, gevolgd door meerdere kleine knallen. Een pinautomaat in een appartementencomplex ter hoogte van het Ecuplein was ter ontploffing gebracht. Ook was er brand uitgebroken in het pand waar de automaat zat, meldt de politie.

Na onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek rond 08.00 uur dat er mogelijk nog explosiegevaar zou zijn. „Toen hebben we meteen gehandeld en de omgeving ontruimd. Het ging om ruim twintig woningen”, zegt de woordvoerder. Rond 10.00 uur was de situatie veilig en konden de bewoners weer naar huis.

De schade aan het pand is flink. De constructie van het gebouw is nog in orde, maar de pui ligt er helemaal uit, aldus de woordvoerder. „Het is een enorme ravage, overal op straat ligt puin. De mensen die dit hebben gedaan, zijn totaal onverantwoordelijk geweest.” Vooralsnog is er niemand aangehouden.

In Schiedam was rond 05.00 uur ook een plofkraak, bij een Albert Heijn-filiaal in een winkelcentrum aan het Hof van Spaland. De explosievenexperts en een team van de politie doen op dit moment onderzoek, aldus een politiewoordvoerder. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en of er iets is buitgemaakt.