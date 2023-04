Zorgen om toename cholera in Afrika: uitbraak bedreigt miljoenen kinderen

In 23 landen geldt momenteel een ’cholera-noodtoestand’. Elf van deze landen bevinden zich in oost- en zuidelijk Afrika. Lieke van de Wiel is UNICEF-adjunctregiodirecteur voor deze regio’s. Met eigen ogen ervaarde ze de choleracrisis in afgelegen dorpen. „In Kenia zag ik hoe mensen die al kampten met droogte, nu cholera er bovenop kregen omdat het weinige water dat ze hadden, vervuild raakte met de ziekte.” Cholera verspreidt zich via bacteriën in vervuild water. Symptomen zijn krampen, overgeven, diarree, en als er geen snelle behandeling is, uitdroging.

Wereldwijd zijn er 28 miljoen gevallen van cholera geconstateerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde eerder hoopvol dat cholera geen noodlot is, maar te voorkomen is met hygiënische voorzorgsmaatregelen. Dat kan via het reinigen van drinkwater met chloor, handen wassen, schone toiletten en douches, en het goed verhitten van voedsel. Dit zijn zaken die in afgelegen gebieden waar al een crisis heerst moeilijk zijn door te voeren, vertelt Van de Wiel. „Unicef werkt daarom aan het verbeteren van water en sanitaire voorzieningen zodat die periodes van droogte of overstromingen kunnen doorstaan.” Voor een uitbraak van deze schaal kost dat veel geld, waarvoor Unicef inmiddels een noodkapitaal van 156 miljoen euro aanvroeg.

Momenten van hoop

Toch ervaart Van de Wiel ook af en toe een positief moment tijdens de crisis. „In Malawi zag ik een optreden van een theatergroep die op straat vrolijk naspeelde hoe je hygiënisch kunt zijn en cholera kunt voorkomen. Zoiets geeft hoop.”

Kenmerk is dat cholera uit het niets snel toe kan slaan. Een besmet persoon kan binnen een paar uur overlijden, en vooral jonge kinderen zijn daar gevoelig voor. Getroffen landen in Afrika zijn: Burundi, Ethiopië, Kenia, Malawi, Mozambique, Somalië, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan, Soedan, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe.