Man (36) probeert celstraf van 7,5 jaar te ontlopen en verstopt zich in stapel kussens

EINDHOVEN - Een 36-jarige voortvluchtige man uit Eindhoven is dinsdag aangehouden in een woning in die plaats. De man was spoorloos nadat hij niet was komen opdagen om zijn celstraf van 7,5 jaar uit te zitten.