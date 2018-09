Directeuren Eurocommercial cashen ton per persoon met opties

Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat ceo Lewis en cfo Van Garderen maandag beiden 22.156 personeelsopties uitoefenden. Die gaven hen het recht om net zoveel aandelen te kopen tegen een koers van €32,45 per aandeel.

Zij verkochten de stukken daarop direct weer voor €37,50 per aandeel, waarmee zij in één klap €111.848,80 per persoon verdienden.

Lewis en Van Garderen krijgen jaarlijks personeelsopties als onderdeel van hun salaris. In totaal verdiende Lewis vorig jaar €895.000, terwijl zijn cfo het met €597.000 moest doen.

Koerswinst

De koers van Eurocommercial Properties, dat gespecialiseerd is in winkels, is het afgelopen jaar flink opgelopen. In september vorig jaar kostte een aandeel iets meer dan €27,50. Eind augustus piekte het fonds op meer dan €38.

Om half 12 vandaag stond Eurocommercial Properties op 0,5% in de min op €37,34. De Midkap-index, waarin het vastgoedbedrijf genoteerd is, stond 0,2% hoger op 613,2 punten.