Man belt politie om op te scheppen over ontvluchten agenten

Jones vond het wel amusant om op te scheppen over zijn vlucht. Ⓒ St. Johns County Sheriff’s Office

ST. JOHNS COUNTY - Een man uit het Amerikaanse St. Augustine was er hoogstwaarschijnlijk nog mee weggekomen dat hij het stopteken van de agenten had genegeerd en was weggereden, ware het niet dat hij daarna de politie belde om op te scheppen over het feit dat hem dat gelukt was. Door het belletje kon de man alsnog worden opgepakt.