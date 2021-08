Helaas, geen nazomer in zicht: wisselvallig weer met zware windstoten en onweersbuien verwacht

Donderdag en vrijdag is het prachtig zomerweer met flink wat zon afgewisseld door enkele wolkenvelden. In het binnenland wordt het zo’n 25 tot 27 graden.

In het zuiden van Nederland is het dit weekend ook nog lekker vertoeven. Daar is het droog met een mix van wolken en zon, en de temperaturen blijven ook in het weekend rond de 25 graden.

In het midden en noorden kan het gaan regenen. Vooral op zondag heb je volgens Weer.nl een paraplu nodig.

Maandag slaat het weer om

Na het weekend veroorzaakt een depressie alweer flink wat wisselvalligheid. Weer.nl: ,,Als de nieuwste berekeningen uitkomen wordt het bijzonder onstuimig met een krachtige noordwestelijke wind. In het Waddengebied kan het stormachtig waaien, windkracht 8, met zware windstoten.’’

Ook kan het flink gaan regenen volgens Weer.nl. ,,Talrijke regen- en onweersbuien trekken over voornamelijk de noordelijke helft van het land. In Zeeland, Brabant en Limburg blijft het een stuk droger, maar ook daar is het opvallend fris.’’

De temperaturen liggen na het weekend tussen de 17 (in het noorden) en de 21 graden (in het zuiden).

Geen nazomer

Ook is er volgens Weer.nl geen nazomer in zicht. ,,Een zomerse periode zit voorlopig niet in de verwachting, de temperatuur krabbelt hooguit weer wat uit het dal.’’