Leonie rent 246 kilometer in 30 uur (zonder te slapen)

Zwemmen met Maarten van der Weijden: ’Dat wordt een hele uitdaging voor hem’

De schoolslag doet-ie liever niet. Maarten van der Weijden voelt zich het beste thuis als hij gewoon de borstcrawl of de vrije slag doet in het zwembad. Het is één van zijn ontboezemingen die de voormalige topper in het openwaterzwemmen prijsgeeft op vragen van enkele jeugdige zwemmers van Konaz 187...