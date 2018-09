Poetin 'hoopt op bestand op vrijdag'

Het Oekraïense leger moet zich volgens Poetin terugtrekken uit de zuidoostelijke regio's. Dat zou moeten gebeuren tot een afstand waarop het leger geen bewoond gebied meer kan beschieten. De rebellen op hun beurt zouden moeten stoppen met hun offensief in het zuidoosten van Oekraïne, bij de regio's Loehansk en Donetsk.

Poetin hoopt naar eigen zeggen dat Kiev en de rebellen in Oekraïne op vrijdag 5 september overeenstemming bereiken tijdens overleg van de zogeheten contactgroep in de Wit-Russische hoofdstad Minsk.

Andere punten uit het plan van Poetin zijn het instellen van „objectief internationaal toezicht” op het staakt-het-vuren, een verbod op de inzet van gevechtsvliegtuigen in het conflictgebied en het uitruilen van gevangenen, zonder voorwaarden vooraf.

Ook wil de Russische president „humanitaire corridors” voor vluchtelingen en hulpgoederen en toegang voor 'reparatieteams' die infrastructuur moeten herstellen.

Poetin heeft eerder met de Oekraïense president Petro Porosjenko gesproken over een mogelijke wapenstilstand in het oosten van Oekraïne. Volgens Poetin liggen de standpunten van hem en Porosjenko niet ver uit elkaar.

De Oekraïense premier Arseni Jatsenjoek liet in een reactie echter weten geen enkel vertrouwen te hebben in het 'vredesplan' van Poetin. Volgens Jatsenjoek is het een poging om het Westen te misleiden aan de vooravond van de NAVO-top in Wales, waar de Oekraïnecrisis centraal staat, en om nieuwe sancties tegen Rusland te vermijden.

„Het echte plan van Poetin is Oekraïne te vernietigen en de Sovjet-Unie te herstellen”, aldus de premier. „Alle voorgaande overeenkomsten met Rusland zijn niet nagekomen.”