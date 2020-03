Ombudsman: geef asielzoeker meteen leefgeld

Asielzoekers moeten, als het aan de ombudsman ligt, onmiddellijk aanspraak kunnen maken op leefgeld. Ⓒ Jos Schuurman

Amsterdam - Duizenden asielzoekers moeten per direct aanspraak kunnen maken op leefgeld en andere voorzieningen. Daarvoor pleit de Nationale Ombudsman in een brief die dinsdag aan staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) wordt gepresenteerd en in handen is van De Telegraaf.