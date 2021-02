Politie jaagt ’meer dan 100’ jongeren uit duinen bij Zandvoort

„Slaat natuurlijk nergens op he”, zo begint de politie van Bloemendaal het bericht op Facebook over dit voorval. „Nou beste ouders, kijk anders even wat jullie lieve kinders allemaal achter hebben gelaten! Wij hebben een bestelbus vol met afval even voor hen opgeruimd!”

Ⓒ Politie van Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort

Op de beelden zijn zakken vol afval van de jeugd te zien. Of er personen zijn aangehouden is niet bekend.