De Krim is in maart geannexeerd door Rusland. Maar het schiereiland is nog voor 80 procent van zijn elektriciteitsvoorziening afhankelijk van Oekraïne, dat zelf met een energiecrisis kampt.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik