Britse ebolapatiënt uit ziekenhuis

De patiënt en zijn familie prezen woensdag de goede behandeling die hij had gekregen. „Ik heb op veel manieren geluk gehad, allereerst door het niveau van de behandeling die ik kreeg, echt een wereld van verschil vergeleken met de behandeling die mensen op dit moment in West-Afrika krijgen. Mijn symptomen hebben nooit de ergste fase van de ziekte bereikt. Ik heb mensen een verschrikkelijke dood zien sterven, ik heb wat onplezierige symptomen gehad die in het niet vallen vergeleken met die in de ergste fase van de ziekte.”

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik