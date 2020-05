Politie zoekt eigenaar papegaai die Papegaaitje leef je nog fluit

De papegaai spreekt Nederlands en kan Papegaaitje leef je nog fluiten. Ⓒ Politie AAenHunze

GIETEN - De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene amazonepapegaai, die is aangetroffen in het Zwanemeerbos in het Drentse Gieten. Opvallend detail: het dier kan Papegaaitje leef je nog fluiten.