Lichaam vermiste Flynn (24) alsnog gevonden in water

Het lijk werd vanmiddag in de Zuid-Willemsvaart in Helmond aangetroffen. „Er is geen sprake van een misdrijf, zo is uit grondig onderzoek vanavond gebleken”, meldt de politie, die met het oog op de nabestaanden verder niets kwijt wil over de zaak. De familie van de Heerlenaar is ingelicht.

De 24-jarige Flynn verdween op 1 januari in Helmond, nadat hij in de nacht van oud op nieuw op stap was geweest. Hij verliet een café in het centrum om naar het huis van een vriend te gaan, maar kwam daar nooit aan. De politie startte daarop een onderzoek naar zijn vermissing. Rechercheurs spraken met getuigen en bekeken camerabeelden. Ook vrienden en familie zochten in Helmond en directe omgeving tevergeefs naar Flynn.