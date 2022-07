Kabinet wil terugbetalen schulden bij overheid bundelen

Schouten wil ’zo veel mogelijk’ één loket voor de overheidsincasso hebben. Op die manier wil ze voorkomen dat mensen met schulden het overzicht verliezen in het woud aan terugbetalingen. Door alle schulden te bundelen krijgen burgers met maar één deurwaarder te maken met wie ze één betalingsregeling kunnen afsluiten. Daarnaast zet Schouten in op meer saneringskredieten, waarbij de gemeente iemands schulden overneemt en zelf de enige ’schuldeiser’ wordt. Ook moet het mogelijk worden om een schuld te pauzeren.

Dat schrijft Schouten in haar plan van aanpak voor armoede en schulden. Ze wil een halvering, ten opzichte van 2015, van het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in 2025 en het aantal mensen in armoede en huishoudens met problematische schulden in 2030. Het zijn volgens haar ’ambitieuze’ doelen, maar extra hard nodig nu de hoge prijzen meer mensen flink op de kosten jagen.

Schouten denkt ook aan niet-financiële maatregelen. Ze wil bijvoorbeeld zorgen dat mensen met een inkomen rond het sociaal minimum betere toegang krijgen tot (mond)zorg en er gaat meer geld naar taalonderwijs voor kinderen en volwassenen.