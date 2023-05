Premium Het beste van De Telegraaf

Onvrede over ’hork’ Wiersma raakt nu ook VVD-fractieleider Hermans: ’Haar gezag is tanende’

Door Pepijn van den Brink en Inge Lengton Kopieer naar clipboard

Den Haag - De VVD komt steeds verder in het nauw met de perikelen omtrent de woede-uitbarstingen van VVD-minister Dennis Wiersma (Onderwijs). De fractie van de liberalen riep de jonge bewindsman dinsdag ter verantwoording. Hij kwam met de schrik vrij na excuses en een laatste waarschuwing. Dat besluit was echter niet unaniem, melden ingewijden aan De Telegraaf. Ook klinkt er gemor over fractieleider Sophie Hermans, die slappe knieën wordt verweten.