RIVM: aantal coronadoden gestegen met 23

Een zorgmedewerkster op de intensive care (IC). Ⓒ ANP

BILTHOVEN - Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5811. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 23 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Dat zijn er tien meer dan het RIVM vrijdag meldde.