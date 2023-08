Stappenplan uit Oekraïne meegelifte derdelanders: ’We vrezen voor chaos’

Den Haag - In een uiterste poging migranten weg te krijgen die met Oekraïense oorlogsvluchtelingen zijn meegelift naar Nederland, heeft het kabinet opnieuw de bonus van 5.000 euro voor vrijwillig vertrek verlengd. Wie niet vertrekt of asiel aanvraagt, moet 4 september de opvang uit, desnoods met een ontruiming. De vraag is of het juridisch standhoudt.

Asielzoekers arriveren bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ⓒ ANP/HH