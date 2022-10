Reddingsoperatie voor aangespoelde orka bij Cadzand: ’Het ziet er niet goed uit’

Het gaat volgens SOS Dolfijn om een dier van zo’n 5,5 meter groot. „Er wordt met man en macht gekeken hoe de orka het beste geholpen kan worden”, schrijft SOS Dolfijn. Eerder maakte de KNRM melding van twee aangespoelde orka’s, waarvan eentje op eigen kracht naar open zee zou zijn gegaan, maar het is onduidelijk of dit dier alleen is waargenomen voor de kust of dat deze tweede orka ook daadwerkelijk op het strand terecht is gekomen.

Burgemeester Marga Vermue is op het strand van Cadzand aanwezig. „Het dier was ’s middags al eens gestrand en met verenigde krachten terug in de zee geduwd, maar later dus opnieuw aangespoeld. Het ziet er niet goed uit: de orka lijkt ziek.”

„ Met vier man hebben we de orka met de handen teruggeduwd in het water”, vertelde Jacco Nortier, schipper van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Helaas spoelde het dier weer aan.

Annemarie van den Berg van SOS DOlfijn hoopt dat het goed afloopt voor het zeezoogdier. Maar: „echt goed ziet het er niet uit. Wellicht loopt het slecht af voor de orka.”

Het komt zeer zelden voor dat een levende orka aanspoelt in Nederland. De laatste orka waarbij ingrijpen nodig bleek, was Morgan, die in 2010 sterk verzwakt uit de Waddenzee bij Lauwersoog werd gehaald. Morgan verbleef bijna anderhalf jaar in het Dolfinarium in Harderwijk voordat ze in het Spaanse attractiepark Loro Parque op Tenerife werd geplaatst.