'Goede zomer voor hypotheekaanvragen'

Ten opzichte van de voorgaande maand daalde het aantal aanvragen wel, met 11 procent. HDN schrijft dit toe aan seizoensinvloed. In augustus gaan veel mensen met vakantie. Ook in juli deed zich op maandbasis een daling voor. In procenten uitgedrukt was dit 'vakantie-effect' vergelijkbaar met juli en augustus vorig jaar en kleiner dan in 2012. In aantallen doet de zomer 2014 het veel beter dan de voorgaande twee jaar.

Gemeten over de eerste acht maanden staat het aantal via HDN verzonden unieke hypotheekaanvragen op 127.600. Dat is respectievelijk 45 procent meer en 48 procent meer ten opzichte van dezelfde periode in 2013 en 2012.