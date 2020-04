Jesse (22) op de valreep weg: ’Niet meer terug naar Peru’

Moeder Barbara is dolgelukkig dat ze haar zoon Jesse weer in de armen kon sluiten. Maandag kwam hij terug uit Peru. Dinsdag zou het luchtruim van Peru dichtgaan. Ⓒ apa

Arnhem - Rugzaktoerist Jesse Wonnink (22) is onverwacht toch ontsnapt uit Peru, waar hij met vier andere Nederlanders meer dan een maand geïsoleerd op zijn kamer in een hostel in Incahoofdstad Cusco hoog in de bergen vastzat.