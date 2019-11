Breaking Bad in het echt: docenten scheikunde opgepakt

Terry Bateman (45) en Bradley Rowland (40), docenten op de Henderson State University in Arkadelphia, zouden tegen de lamp zijn gelopen toen er in een scheikundelokaal een verdachte stof vrij zou zijn gekomen. Er zou benzylchloride zijn gelekt, een chemisch goedje dat nodig is om de verwoestende drug crystal meth mee te maken.

De mannen zijn vrijdag opgepakt. Het onderzoek loopt nog, maar justitie denkt genoeg bewijs tegen de twee te hebben. Het duo is door de school op non-actief gezet. Eén van de verdachten zou in 2014 zijn bewondering voor de tv-serie hebben uitgesproken in een interview met een blad van de universiteit.

De zaak lijkt enigszins op de Amerikaanse tv-hitserie Breaking Bad, waarin scheikundeleraar en kankerpatiënt Walter White samen met oud-student Jesse Pinkman een drugsimperium opbouwt met de productie van crystal meth.

Jesse Pinkman en Walter White, de hoofdrolspelers in de hitserie Breaking Bad.