Voormalig sterrestaurant sluit deuren

Dat meldt de branchesite Misset Horeca. Het restaurant beleefde hoogtijdagen onder chef Mohamed el Harouchi die in 2007 een Michelinster ontving. Toen hij in 2011 zwaargewond raakte bij een auto-ongeluk kwam het restaurant onder leiding van chef Gerrit van den Berg, maar het lukte hem niet de ster te behouden en deze werd in 2012 afgenomen.

Eigenaar Gerrit Hak wil niet reageren op de sluiting. Op de site van het restaurant en op de facebookpagina wordt niets gezegd. Berichten op facebook, onder andere van de sommelier, bevestigen de sluiting.