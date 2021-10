PvdA-kandidaat-raadslid trekt zich terug: ’Witte mannen moeten hun door privilege gekregen ruimte opgeven’

Booij stond op plek zeven op de concept-kandidatenlijst. Toen hij tijdens de ALV veel verschuivingen zag in de top tien besloot hij om zich niet langer kandidaat te stellen. „Vrouwen en mensen van kleur zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de politieke arena. Door mij terug te trekken is de lijst beter in verhouding.”

Hij nam de beslissing met pijn in zijn hart. „Ik had me graag willen inzetten voor de stad, maar wel op een representatieve lijst”, zegt hij. Hij wil ’het debat openen’ over dit onderwerp. „Vrouwen en mensen van kleur staan stelselmatig minder op lijsten van politieke partijen. Een representatieve vertegenwoordiging van de samenleving in de politiek is geen bijzaak”, vindt hij. „Het zorgt ervoor dat alle signalen in de samenleving hun weg vinden naar de politiek. Zo voorkom je bijvoorbeeld krankzinnige excessen als een toeslagenaffaire. Dat komt mede voort uit systemen waar mensen hun weg niet in weten te vinden.”

Uiteindelijk werd de man-vrouw verdeling in de top 10 ’fifty fifty’. Martijn Balster voert de lijst aan, gevolgd door Mikal Tseggai. „Ik ben blij dat er uiteindelijk evenveel vrouwen als mannen in de top tien staan. Het klinkt misschien moralistisch: maar ik vind dat witte mannen meer ruimte moeten maken voor afspiegeling”, zegt Booij.

Zorgen

Wel zijn er nog zorgen. „In totaal hebben maar 33 mensen gesolliciteerd om een plek te krijgen op de kandidatenlijst van de PvdA, waarvan elf vrouwen.” Dat moet echt anders: er moeten nieuwe netwerken worden aangeboord, aldus Booij. „De witte man weet de route naar de politiek beter te vinden. We moeten nieuwe wegen aanleggen voor deze groepen richting de politiek, zonder stoplichten en met duidelijke richtingsborden.”

Eerder was er ook gesteggel over vastgoedondernemer Mairan Sewtahal die op de zevende plek stond, maar die door het bestuur van de lijst werd gehaald. Ze vreesden dat zijn werkzaamheden in de particuliere huurmarkt niet samen zouden gaan met ’hard ingrijpen’ in de woningmarkt. De leden oordeelden anders en hij belandde alsnog op plek 19. De ondernemer is bereid om zijn werkzaamheden als makelaar neer te leggen als hij in de raad belandt.