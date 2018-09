VanVelzen tekent contract bij Sony Music

"We hebben mooie plannen samen", zegt VanVelzen vandaag in een verklaring. "Ik heb er het volste vertrouwen in dat dit het begin is van een lange en creatieve samenwerking."

Voor de 36-jarige zanger was het een droom om samen te werken met een groot platenlabel, waar ook artiesten als Jett Rebel en Jacqueline Govaert bij zitten. "Ik ben een blij man."

Eerder stond VanVelzen onder contract bij T2/Foreign Media. De zanger is druk bezig met zijn vierde cd. Wanneer zijn nieuwe plaat uitkomt is nog niet bekend.