’Wolf doodt niet alleen schapen, ook lammetjes sterven af’

ROSMALEN - Veehouders in de omgeving van Oss en Rosmalen zijn in opperste staat van paraatheid nu daar een moordlustige wolf rondloopt. De afgelopen dagen werden er meer dan vijftien schapen doodgebeten. Het dierenleed en de vervolgschade zijn echter veel groter want veel schapen zijn momenteel drachtig.