Japanse hotelketen nu vluchtplek voor partners die elkaar door coronacrisis zat zijn

Ⓒ REUTERS

Amsterdam - De coronacrisis is voor een Japanse hotelketen een gouden kans om een nieuwe markt aan te boren. Het bedrijf Kasoku, voorheen vooral actief op de toeristische markt, verhuurt nu „tijdelijke vluchtplaatsen” aan Japanners die hun partner even niet meer kunnen luchten of zien, nu ze langdurig op elkaars lip zitten als gevolg van de coronamaatregelen.