Slachtoffer (20) fatale steekpartij Den Haag werd vastgehouden

DEN HAAG - De 20-jarige Bilal Aydin die in december werd doodgestoken in Den Haag werd vastgehouden terwijl op hem werd ingestoken. Meerdere personen zijn daarna de wijk in gevlucht, maakte de politie dinsdag bekend in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.